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        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

        KOCAELİ'ninİzmitilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:20
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        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi
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        KOCAELİ'ninİzmitilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.

        Kentte etkisini gösteren yağmur ve fırtına, özellikle İzmit'i vurdu. Yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri de hasar gören ve devrilen direklerdeki kabloları onarmak için çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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