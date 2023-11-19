İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi
KOCAELİ'ninİzmitilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.
KOCAELİ'ninİzmitilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.
Kentte etkisini gösteren yağmur ve fırtına, özellikle İzmit'i vurdu. Yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri de hasar gören ve devrilen direklerdeki kabloları onarmak için çalışma yaptı.
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