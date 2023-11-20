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        19 yaşındaki Hasan, başından silahla vuruldu

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:10
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        19 yaşındaki Hasan, başından silahla vuruldu
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Ş., bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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