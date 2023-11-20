19 yaşındaki Hasan, başından silahla vuruldu
KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.
KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde silahla başından vurulan Hasan Ş. (19) ağır yaralandı, saldırgan kaçtı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Ş., bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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