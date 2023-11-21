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        19 yaşındaki genci başından vuran şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bir işyerinin önünde Hasan Şen´i(19) başından vurarak öldüren şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:50
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        19 yaşındaki genci başından vuran şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bir işyerinin önünde Hasan Şen´i(19) başından vurarak öldüren şüpheli İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde bulunan Hasan Şen, bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Hasan Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hasan Şen'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin şüphelilerinin İ.A. ve A.G. oldukları belirlendi. İ.A. ve A.G. Kartepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.G  adli kontrol şartı ile serbest kalırken, İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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