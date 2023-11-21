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        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:50
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        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (3)
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        YAŞAMMÜCADELESİNİKAYBETTİ

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Bahri Göksu'nun tabancayla açtığı ateş sonucu eşi Kezban Göksu hayatını kaybederken, oğlu Salih Göksu ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Salih Göksu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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