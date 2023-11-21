Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (3)

YAŞAMMÜCADELESİNİKAYBETTİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Bahri Göksu'nun tabancayla açtığı ateş sonucu eşi Kezban Göksu hayatını kaybederken, oğlu Salih Göksu ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Salih Göksu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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