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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin aldı, ekiplere ateş açtı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:20
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin aldı, ekiplere ateş açtı (2)
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        İÇİŞLERİBAKANI ALİ YERLİKAYA İKNA ETTİ

        Kuzey Marmara Otoyolunda bir TIR'ın sürücüsünü rehin alan Fatih B., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Fatih B.'nin, "Bakanım siz bana bu işin peşini bırakmayacağım diye söz verin" şeklindeki sözlerinin ardından Bakan Yerlikaya, "Ben Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum. Ben senin yanına Faruk´u gönderiyorum. Faruk benim Gaziantep Valiliğinden bu yana tanıdığım biridir. Sonradan mahcup olacağın bir yanlış yapma. Sen şimdi teslim oluyorsun. Arabada giderken de ben seninle konuşacağım" dedi.

        Fatih B., Bakan Yerlikaya ile görüştükten sonra "Hakkınızı helal edin. Ben teslim oluyorum" dedi. Fatih B., rehin aldığı TIR sürücüsünü de canlı yayında göstererek, "Abi sana bir zarar vermedim" dedi. TIR sürücüsü de "Allah razı olsun bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı. Fatih B. daha sonra TIR´dan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fatih B., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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