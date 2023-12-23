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        Kocaeli'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:34
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        Kocaeli'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Balçık Mahallesi eski Ankara yolu Caddesi'nde kullanılmayan asfalt fabrikasının bahçesinde, söküm sırasında asfalt tankı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze ilçemizde asfalt firmasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralanan yoktur. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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