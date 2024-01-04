İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırdı

KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3´ünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali´nin Tülay Dağaşan´ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.