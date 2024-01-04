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        İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırdı

        KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:50
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        İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırdı
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        KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3´ünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali´nin Tülay Dağaşan´ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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