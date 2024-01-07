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        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında kaldı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Bazı yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:10
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        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında kaldı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Bazı yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

        Kentte bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından deniz taştı. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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