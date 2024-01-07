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        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik ağacı kış mevsiminde meyve verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:40
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        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik ağacı kış mevsiminde meyve verdi.

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede yaşayan Halit Dinç, bahçesindeki erik ağacının meyve verdiğini fark etti. Dinç, ağaçtan topladığı 8 eriği torunlarına ikram etti.

        Dinç, AA muhabirine, bahçesindeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirterek, böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi.

        Dinç, "Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor. Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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