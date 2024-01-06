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        Kars´taki zincirleme kazada ölen 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi

        KARS´ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli´de toprağa verildi. Derince Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüste bulunanların Kars´ın Sarıkamış ilçesindeki `Sarıkamış Şehitleri´ni Anma´ etkinliklerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:15
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        Kars´taki zincirleme kazada ölen 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi
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        KARS´ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli´de toprağa verildi. Derince Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüste bulunanların Kars´ın Sarıkamış ilçesindeki `Sarıkamış Şehitleri´ni Anma´ etkinliklerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.'nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ömer Urağ (39) yönetimindeki Derince Belediyesi'ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse arkadan çarptı. Belediyeye ait otobüste sıkışan şoförü Ömer Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak (55) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği´nin organize ettiği, Kars´ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek `Sarıkamış Şehitlerini Anma´ etkinlikleri için Derince Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Urağ ve Faruk Akbulak bugün ikindide toprağa verildi.

        Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil işiyle uğraşan Akbulak´ın cenazesi, Darıca Arafat Camisi´de kılınan cenaze namazının ardından Nenehatun Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi´nde ikamet eden, evli ve 1 çocuk babası belediye personeli Ömer Urağ ise Yavuz Sultan Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Kazada yaralananların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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