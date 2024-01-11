Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama

        KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Kocaeli´deki mahrem yapılanmasına yönelik dün, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu
        GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu
        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın acı günü
        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın acı günü
        Heyelan nedeniyle tahliye edilen binadakiler, çalışmaların ardından evlerin...
        Heyelan nedeniyle tahliye edilen binadakiler, çalışmaların ardından evlerin...
        Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu