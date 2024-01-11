Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.
Aramada 4 bin 324'ü dolu toplam 93 bin 924 makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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