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        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:17
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        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.

        Aramada 4 bin 324'ü dolu toplam 93 bin 924 makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol bulundu.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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