Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 93 bin 924 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.

Aramada 4 bin 324'ü dolu toplam 93 bin 924 makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.