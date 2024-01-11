GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'de, inovatif fikir sahibi öğrenciler ile yatırımcıları buluşturan "Derslikten Yatırımcıya İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ Teknopark organizasyonunda Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programda öğrencilerin potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya geldiğini ve iş fikirlerini sunma şansı buldukları belirtildi.

Geneli mobil uygulamalar "LoyalConnect, Smartpath, InternMate, Pay and go, BusinessX, StudyBuddy, Arkedish, Hobby-Mate" gibi iş fikirlerinin aktarıldığı programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, etkinliğini üniversite vizyonu ile birebir örtüştüğünü ifade etti.

Kültür ve bilincin üniversitede yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Mantar, "Ders içeriklerinin nitelikli olması, öğrencilerimizin gerçek hayata odaklı çözümlere odaklanması, öğretim üyelerinin teori ile pratik arasında köprü olması, teknopark şirketlerimizin bu çıktıları yakından takip ediyor olması ve hepsinin üniversite yerleşkemizde gerçekleşebiliyor olması memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, programdaki tüm paydaşları bir arada görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Suat Genç de dünya ekonomisinin dinamosunun inovasyon olduğu kaydetti.