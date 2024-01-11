Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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