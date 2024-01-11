Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama
        Kocaeli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama
        GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu
        GTÜ'de yenilikçi fikirler tasarlayan öğrencilerle yatırımcılar buluştu
        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 93 bin 924 makaron ele geçirildi
        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın acı günü
        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın acı günü
        Heyelan nedeniyle tahliye edilen binadakiler, çalışmaların ardından evlerin...
        Heyelan nedeniyle tahliye edilen binadakiler, çalışmaların ardından evlerin...
        Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi