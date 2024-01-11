Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı başkanlar, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin başhekim ve idarecileri ile birim sorumlusu uzmanları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu ve 2024 yılı planlamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu, güncel veriler üzerinden ele alınarak değerlendirildi.

Toplantı, sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.