Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın acı günü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan'ın annesi Emine Kaplan vefat etti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Emine Kaplan (81) için Körfez ilçesi Kemal Sadri Şirin Camisinde tören düzenlendi.

Cemal Kaplan, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Emine Kaplan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve basın mensupları katıldı.

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