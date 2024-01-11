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        Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:28
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        Karamürsel'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        Kar yağışı, Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

        Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 15 santimetreye ulaştı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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