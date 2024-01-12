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        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:40
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        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi (2)
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        MEMLEKETİAMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın cenazesinin memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Aslan ailesinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile 3 kardeşi, Amasya'nın Taşova ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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