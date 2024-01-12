Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine acı haber verildi (2)

MEMLEKETİAMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın cenazesinin memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Aslan ailesinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile 3 kardeşi, Amasya'nın Taşova ilçesine gitmek üzere yola çıktı.