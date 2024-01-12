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        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 41 şüpheli adliyede

        KOCAELİ merkezli 12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:35
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        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 41 şüpheli adliyede
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        KOCAELİ merkezli 12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerine konteyner, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünlerin sahte ilanlarını yükleyip, dolandırıcılık yapan suç örgütünü tespit etti. Şüphelilerin kapora ile kargo, nakliye ve sigorta bedelleri gibi bahanelerle aralarında 6 Şubat'ta çocuklarını kaybeden 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandırdıklarını belirledi.

        7 MİLYON 369 BİN TL GİRİŞ-ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ

        Şüphelilerin hesaplarında 7 milyon 369 bin 713 TL giriş- çıkış olduğunu belirleyen ekipler, 9 Ocak'ta Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 25 gram bonzai ele geçirildi. 44 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 41'i adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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