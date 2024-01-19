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        Kocaeli'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı (2)              

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:01
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        Kocaeli'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı (2)              
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        6KİŞİ TUTUKLANDI

        Kocaeli'de, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' soruşturması kapsamında 9 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6´sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kucağında bebeğiyle gelen bir kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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