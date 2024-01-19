Kocaeli'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı (2)
6KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' soruşturması kapsamında 9 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6´sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kucağında bebeğiyle gelen bir kadının da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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