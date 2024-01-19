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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:44
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

        Selda Yavuz, Kandıra ilçesinde Beyce, Dalca, Eğercili, Gebeşler, Hacışeyh ve Karadivan mahallelerinde ikamet eden 10 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Selda Yavuz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

        Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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