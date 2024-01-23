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        Arkadaşını öldüren sanık: Yere düşmeyince iki kez daha tetiğe bastım

        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Erdem Diril (34), tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, "Tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:41 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:45
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        Arkadaşını öldüren sanık: Yere düşmeyince iki kez daha tetiğe bastım
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        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Erdem Diril (34), tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, "Tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

        Olay, geçtiğimiz 21 Haziran'da İzmit ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi´nde meydana geldi. Erdem Diril, birlikte alkol aldığı sırada nişanlısına küfür etmekle suçladığı arkadaşı İsmail Kütük'ü tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Diril, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Diril hakkında `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis istendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        `YERE DÜŞMEYİNCE 2 KEZ DAHA TETİĞE BASTIM´

        Olayın ilk duruşması Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Diril, öldürülen İsmail Kütük´ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olayı anlatan sanık Diril, İsmail Kütük ile akşam buluşup birlikte alkol aldıklarını belirterek, "İsmail'e alkolü bırakacağımı, nişanlımın 2 aylık hamile olduğunu, nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim. İsmail bana, 'beraber olduğun kişi başkaları ile beraber oluyor, o çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma iftira attı ve küfür etti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıktım. Yüzüme tükürüp bana küfür etti ve tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrulttum. İsmail tüfeğin namlusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın' diyerek küfür etti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" diye konuştu.

        `ALKOL ALDIĞIM ZAMAN BAZEN HAVAYA ATEŞ EDERDİM´

        Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Erdem Diril, "Olay günü hatırladığım kadarıyla 14-15 bira içtim. Olay esnasında alkollüydüm. İsmail de 4-5 bira içmiştir. İsmail ile geçmişe dayalı husumetim yoktur. Kırsal kesimde oturduğum için tüfeği sürekli arabamda bulunduruyordum. Alkol aldığım zaman bazen havaya ateş ederim. O yüzden olay günü tüfeği yanıma yere koymuştum. Alkol etkisiyle olay gerçekleşmiştir. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ertelerken, Erdem Diril'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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