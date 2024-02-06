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        Sokak üzerinde park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sokak üzerinde park halindeki çok sayıda araç kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce çizildi. 4 ay önce satın aldığı arabasının iki kapısında çizik olduğunu gören Cevdet Külük, "Ben sadece kendi aracımda sanıyordum; burayı gören kamera var mı diye bakmaya gelmiştim.O sıra diğer vatandaşlar da geldi; şu anda burada 5 kişi olduk." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:40
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        Sokak üzerinde park halindeki çok sayıda aracı çizdiler
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sokak üzerinde park halindeki çok sayıda araç kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce çizildi. 4 ay önce satın aldığı arabasının iki kapısında çizik olduğunu gören Cevdet Külük, "Ben sadece kendi aracımda sanıyordum; burayı gören kamera var mı diye bakmaya gelmiştim.O sıra diğer vatandaşlar da geldi; şu anda burada 5 kişi olduk." dedi.

        Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta park halindeki çok sayıda araç, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce farklı yerlerinden çizildi. Araçlarını gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, sürücülerin şikayeti üzerine olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        'ARABAMIZIN 2 KAPISINI BOYDAN BOYA ÇİZMİŞLER'

        4 ay önce aldığı aracı çizilen mağdurlardan Cevdet Külük, "Aracı yeni aldık, bıraktık buraya. İşimiz vardı; işimizi gördük. Geldiğimizde arabamızın iki kapısını boydan boya çizmişler. Şikayetçi olduk. Mahalle halkı 20-25 araçta çizik oluştu diyorlar ama burada 5 tane var, devamı da varmış bunların. Ben zaten bu sokakta oturmuyorum. Arabayı buraya emanet bırakmıştım. Yeni aldım, 4 aylık spor araba. Ben sadece kendi aracımda sanıyordum; burayı gören kamera var mı diye bakmaya gelmiştim. O sıra diğer vatandaşlar da geldi; şu anda burada 5 kişi olduk. İnşallah yapanı bulurlar. Yazık, günah. Ekonomiye zarar bu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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