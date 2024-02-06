Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü (3)

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ilkokulun bahçesinde Murat Tosun´u bıçakladığı belirlenen Mehmet Konak (51) ile oğlu Bilal Konak (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.