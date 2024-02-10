Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen İsmail Zengin´e çarptı. Kazada, Zengin hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Var (42) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen İsmail Zengin´e çarptı. Kazada, Zengin hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Var (42) ise ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikameti İskele Işıklar mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Fatih Var yönetimindeki 67 ACJ 074 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Zengin'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Mehmet Fatih Var´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Üst geçit yerine bariyerden atlayıp karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil...
        Üst geçit yerine bariyerden atlayıp karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil...
        Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı
        Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı
        Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
        Proteo'nun adını taşıyan merkezde 2 binin üzerinde sahipsiz hayvan tedavi e...
        Proteo'nun adını taşıyan merkezde 2 binin üzerinde sahipsiz hayvan tedavi e...
        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı