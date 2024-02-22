Minibüsün yaya geçidinde çarptığı motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, minibüsün yaya geçidinden geçen motosiklete çarpması sonucu sürücü Recep Özdemir'in (24) öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün öğle saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Sanayi Sitesi'nden çıkıp kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden Başiskele yönüne geçen Recep Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklete, yeşil ışık yanmış haldeyken Başiskele istikametine seyir halinde olan Yunus Emre D.'nin kullandığı 41 ARJ 997 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. KURTARILAMADI, TOPRAĞA VERİLDİ Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerine yakın olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekibi yaptı. Motosiklet sürücüsü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Araç modifiye işiyle uğraşan Özdemir'in cenazesi, bugün Vezirçiftliği Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düzce'de toprağa verildi. ARAÇ KAMERASINA YANSIDI Öte yandan kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya yolundan ters istikamete geçen ve plakası takılı olmayan motosiklete, Başiskele istikametine seyir halinde olan ve yeşil ışıkta süratli bir şekilde geçen minibüsün çarptığı anlar yer aldı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği, çevrede bulunan diğer motosiklet sürücüleri ve sağlık ekiplerinin Özdemir'e müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 21:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:18 facebook

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