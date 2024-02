Babacan: Sözüm ona bu iktidarın alternatifi olacaklarmış DinçerAKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),( DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtmak için İzmit'e gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnanın bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken, muhalefet partileri adına konuşanları dinlerken, hicap duyuyorum. Al birini vur ötekine derler ya, aynı o şekilde. Henüz daha iktidar ya da iktidar ortağı falan da değiller bakın. Şimdiden kavgaya, dövüşe başlamışlar. Sözüm ona ülkenin yarınlarına siyaset vaat ediyorlarmış. Sözüm ona bu iktidarın alternatifi olacaklarmış" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmit'te bir otelde düzenlenen programla partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ensar Baturman'ı tanıttı. Düzenlenen programa Babacan'ın yanı sıra İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Ali Babacan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ben bir an evvel bu ekonominin düzelmesi için buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, sokaklar açlık içinde. İnsanlar kuruş kuruş hesap yaparak gün geçiriyor. Çocuklar öğün atlıyor bu memlekette. Allah aşkına çıkın açıklayın, bizi de aydınlatın. Merkez Bankası, sizin izninizi almadan faiz artırabilir mi bu ülkede? 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teziniz çürüdü mü? Yoksa hala onun arkasında mısınız? Bu garip, bu saçma tezinizden vaz mı geçtiniz? Yoksa hala ısrarcı mısınız? 'Ben hata yapmışım, doğrusu buymuş' demeyecek misiniz? 'Benim yanlış ısrarım, yanlış inadım yüzünden bu ülke fakirleşti' demeyecek misiniz? Sayın Erdoğan, Merkez Bankası kararlarının arkasındaysanız çıkın, 'Arkasındayım' deyin. Yok, 'Merkez Bankası'nın faiz artırması yanlış' diyorsanız da, o zaman da hemen gereğini yapın. Ülkemizin her köşesinde sahipsiz memleket hissi yaşanıyor. Her afette, her felakette yurdumun bir başka köşesi sahipsiz kalıyor. Türkiye'ye kader diye sunulan, dayatılan bu iş bilmezliği değiştirmek için buradayız. Koltukların sahipleri değişse de insanımızı düşünmeyen kafaları değiştirmek için buradayız." 'EZBER KONUŞAN, EZBER DÜŞÜNEN MUHALEFETİN DE BU ÜLKEYE VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOK' Babacan, "İnanın bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken, muhalefet partileri adına konuşanları dinlerken, hicap duyuyorum. Al birini vur ötekine derler ya, aynı o şekilde. Henüz daha iktidar ya da iktidar ortağı falan da değiller bakın. Şimdiden kavgaya, dövüşe başlamışlar. Sözüm ona ülkenin yarınlarına siyaset vaat ediyorlarmış. Sözüm ona bu iktidarın alternatifi olacaklarmış. İdeolojik zıtlıklar, siyasi görüş ayrılıkları fark etmiyor. İfade özgürlüğünü savunuyorlar ama sadece kendileri için. Şiddete karşı çıkıyorlar ama sadece kendileri için. Hak, hukuk diyorlar ama sadece kendileri için. İktidarıyla, muhalefetiyle yerel seçimlerdeki matematikleri belli. Belediyecilik eşittir komisyonla plaza dikilecek boş arsalar. Görüyoruz, atanamayan bir kişinin yerine 3 atanmıştan ses çıkıyor. İstanbul'da bir kişi aday olmuyor, Ankara'dan sesler yükseliyor. Kısacası ezber konuşan, ezber düşünen muhalefetin de bu ülkeye verebileceği bir şey yok. Bunu açık söylüyorum" ifadelerini kullandı.

