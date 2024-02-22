Bilişim Vadisi'ndeki konferansta mobilitede siber güvenlik stratejileri ele alındı

Siber güvenlik trendleri ve geleceğin mobilitesinde siber güvenlik stratejileri, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen konferansta masaya yatırıldı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, "Mobilitede Siber Güvenlik Konferansı"nın açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, "Türkiye Mobilite Kümelenmesi" projesi kapsamında, ekosistemi geliştirmek ve farklılık yaratmak için teknoloji seminerleri düzenlediklerini anlattı.

MRS Elektronik Üst Yöneticisi İbrahim Kahraman, siber güvenlik alanında yaşanan sorunlar, BeeNEo Üst Yöneticisi Ayhan Önal ise otomotivde siber güvenlik standartlarına dair bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Ford Otosan, Karsan, Gais Security, Anadolu Isuzu, Otokar ve Geniussafe gibi mobilite ve siber güvenlik sektörünün güçlü oyuncularının lider yöneticilerinin katıldığı paneller düzenlendi.

"Geleceğin Mobilitesinde Siber Güvenlik" panelinde, mobilite teknolojilerindeki hızlı değişimlere ayak uydurmanın ve siber güvenlik risklerini en aza indirmenin stratejileri ile mobilite sektörünün siber güvenlik stratejilerine olan etkileri tartışıldı.

"Mobilitenin Siber Güvenlik Stratejilerine Etkisi" panelinde ise sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin, siber güvenlik stratejilerini nasıl etkilediği konusunda görüşler paylaşıldı.

Güncel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sıralandığı etkinlikte, siber güvenliğin mobilite stratejilerine entegre edilmesi gerekliliği üzerine çeşitli perspektifler sunuldu.

Katılımcılar, sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinirken, geleceğin mobilitesinde siber güvenliğin önemi hakkında farkındalık kazandı.

Panellerin ardından katılımcılar, sektör temsilcileri ile B2B görüşmeler yapma imkanı da buldu.