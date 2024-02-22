Derince Belediye Başkan adayı Şirin, meclis üyeliği adaylarıyla buluştu
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.
AK Parti Derince İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda adaylarla buluşan Şirin, seçim çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.
Şirin, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyeliği adaylarının ortak amacının, ilçeye hizmet etmek olduğunu vurguladı.
Seçimin yaklaştığına işaret eden Şirin, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak açıklanan meclis üyeleri adaylarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirerek, saha çalışmalarımıza ilişkin yol haritamızı belirledik. Çıktığımız sevda yolunda, Derince'mizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Toplantımız teşkilatımız ve Derince'miz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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