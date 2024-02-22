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        Kocaeli'de 206 bin 250 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 206 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:46
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        Kocaeli'de 206 bin 250 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 206 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'teki bir depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki aramada, 25 bin 250'si dolu halde olmak üzere toplam 206 bin 250 makaron, 250 kilogram tütün, 800 kesilmiş bandrol, sigara sarma makinesi ile hava kompresörü ele geçirildi.

        İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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