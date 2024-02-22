Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısındaki odunlukta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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