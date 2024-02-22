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        Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:07
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        Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısındaki odunlukta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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