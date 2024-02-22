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        İzmit'te 3 katlı binada yangın; çatı katı kullanılamaz hale geldi

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katı, kullanılamaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:01
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        İzmit'te 3 katlı binada yangın; çatı katı kullanılamaz hale geldi
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katı, kullanılamaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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