İzmit'te 3 katlı binada yangın; çatı katı kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katı, kullanılamaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm daireyi sardı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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