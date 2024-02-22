İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, Yenidoğan Mahallesi'nde projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçim çalışmaları kapsamında Yenidoğan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Tutuş, projelerini ve hedeflerini anlattı.

İzmit'in, yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasına çok az kaldığına işaret eden Tutuş, "Bunun için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir şeyi kazanacaksak, onun uğruna iyi niyetle ve gayretle koşacağız. Bu mücadelemiz ve enerjimiz, göreve geldikten sonra da devam edecek." dedi.

Tutuş, İzmit’in AK Parti belediyeciliğine hasret kaldığını vurgulayarak, "Bu hasretliğe son vereceğiz. İzmit'imizi yeniden hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Hep beraber, el ele vererek kazanacağız. Bahane değil, icraat belediyeciliği, gerçek belediyecilik yapacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş de katıldı.