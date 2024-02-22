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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:15
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak." dedi.

        Babacan, İzmit'teki bir otelde partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının bağımsız karar alması gerektiğini ekonominin başına geçtiği günden bu yana tekrar ettiğini belirterek, Merkez Bankasının bağımsız olduğu dönemlerde Türkiye'de enflasyon ve faizin düşük seyrettiğini söyledi.

        Bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken hicap duyduğunu dile getiren Babacan, muhalefet etmeyi bir kazanç kapısı olarak görenlerin, işine geldiğinde şiddete karşı çıkan işine geldiğinde yumruğu savurmak için yarışanların, ezber konuşan, ezber düşünen muhalefetin de bu ülkeye verebileceği hiçbir şey olmadığını kaydetti.

        Ali Babacan, parti olarak iki şeyi ısrarla söylediklerine dikkati çekerek, "Ne diyoruz? 'Biz iyi yönetiriz' diyoruz, 'Biz temiz yönetiriz.' diyoruz. Kocaeli'yi layık olduğu gibi, demokrasiyle adaletle ve tertemiz yöneteceğimizi apaçık belgelerle ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

        Diğer partilerin belediyecilikten rant, kendilerinin ise hizmet anladığını söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

        "Bu seçim sadece bir belediye seçiminden ibaret değil. Bu seçim aynı zamanda vatandaşlarımızın mevcut hükümete güven duyup duymadığının bir göstergesi. Yani bu seçim aynı zamanda bir güven oylaması. Bu seçimden çıkacak netice, sandıklardan çıkacak netice hükümete bir şeyler söyleyecek. Şu andaki iktidar bu sandıktan bir mesaj alacak. Acaba halk benden memnun mu yoksa yanlış mı yapıyorum bunu anlamaya çalışacak. Dolayısıyla bu seçimler merkezi hükümete bir ihtarda bulunmak için merkezi hükümeti uyarmak için de çok önemli fırsat. Bu seçimler hükümete, iktidara bir sarı kart gösterme seçimi. Hep beraber şu sarı kartı göstereceğiz inşallah."

        Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ensar Baturman'ı yanına çağıran Babacan, "Ankara'da ilan etmiştik, elini de kaldırmıştık ama Kocaeli’de de teşkilatımızla buluşmak istedik. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, İsmail Ensar Baturman. Kendisi genç bir avukat arkadaşımız. İstanbul’da Beşiktaş ilçemizde görevliydi, sonrasında Kocaeli’ye, memleketine geri döndü. Kartepe'de ikamet ediyor. Hizmet etmek için burada." diye konuştu.

        Program, Babacan ile adayların birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

        Daha sonra seçim otobüsüyle Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini gezen Babacan, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öte yandan Babacan, partisinin Dilovası ve Darıca ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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