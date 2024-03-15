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        Trafik tartışmasında motosikletliye darp kamerada

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçtaki 4 kişi, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları motosikletliyi tekme tokat darbetti, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:25
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        Trafik tartışmasında motosikletliye darp kamerada
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçtaki 4 kişi, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları motosikletliyi tekme tokat darbetti, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde, Gebze Adliyesi personel giriş kapısı önünde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtan inen 4 kişi, motosiklet sürücüsünü darbetti. Adliye personel giriş noktasında bulunan özel güvenlik görevlisi kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında orada bulunan bir kadın da kucağında bebeğiyle yaşananları korku içinde izledi. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavganın sonlanmasının ardından taraflar araçlarına binip uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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