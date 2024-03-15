Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tatlıkuyu Mahallesi 1321. Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
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