Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi 1968 Sokak'ta R.D. yönetimindeki 41ARC 737 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
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