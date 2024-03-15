Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerle iftar yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Fen Lisesi yatılı öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yavuz, daha sonra yurt yemekhanesinde öğrencilerle sıraya girerek iftar yemeğini aldı.

Öğrencilerle iftarını açan Yavuz, gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Yavuz, valilik mesleği hakkındaki soruları cevaplandırdı.

Programda konuşan Yavuz, bilim ve teknolojiyi odak haline getirmek ve bu alanda en ileride olmak istediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi başta olmak üzere, milli teknoloji hamlesine inanılmaz yatırım yapıyoruz. Son dönemde hepimizi heyecanlandıran, gururlandıran özel ve güzel projeler ortaya çıkmaya başladı. Bunların hiçbirisi elbette ki tesadüf değildir. Bizim görevimiz size imkan sunmak, kaynak aktarmak ve sizlerden de başarı beklemektir. Bir büyüğünüz olarak, bu şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir valisi olarak, sizlerin her zaman yanında ve destekçisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Yavuz, öğrencilere inanç ve güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, gençlere başarılı bir gelecek temennisinde bulundu.