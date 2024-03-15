Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde H.A. idaresindeki 34 UE 6407 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.