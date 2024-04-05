Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Cinsel istismar şüphelisinin ölümüyle ilgili 2 polis ve 1 bekçi hakkında 19'ar yıl hapis istemi

        ZONGULDAK'ta R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümüyle ilgili 2 polis ve 1 bekçi hakkında 19'ar yıl hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta R.Ö. (8) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, ekip otosu ile Zonguldak'a götürüldüğü sırada şüphelilerden Metin Sucu'nun iddiaya göre, kaçmaya çalışıp yakalanmasının ardından fenalaşarak Kocaeli'de ölümüne ilişkin 2 polis memuru ile 1 bekçinin tutuklandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanık hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 16 yıl ile 'kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası istedi.

        Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Metin Sucu ile A.G. şüphelilere olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi.

        DARP ŞÜPHESİYLE İDDİANAME

        Polisler, Otoyol Kocaeli Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı. Polislerce yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı. Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı.

        ÖLÜM NEDENİ RAPORDA

        Mehmet Yılmaz, Muhammet Emin Cergibozan ve Uğur Oruç hakkında açılan davanın 2'nci duruşması, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya A.G., SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Daha önceki duruşmada suçlamaları reddeden sanıklar, eski ifadelerini tekrarladı. Sanıklar, şüphelilerin araç içinde başlarını sağa-sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini, ancak şüphelilerin araçta tepinmeye devam ettiklerini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını belirtti.

        MÜTALAA SONRASI DURUŞMA ERTELENDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların suç tarihinde kamu görevlisi olduğunu belirterek, taraflar arasında husumet bulunmaması, olayın gelişme şekli ve kamera görüntülerini göz önünde bulundurarak Mehmet Yılmaz, Muhammet Emin Cergibozan ve Uğur Oruç hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 16 yıl hapis cezası istedi. Savcı, A.G.'ye yönelik de sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi. Öte yandan 2 polis ile 1 mahalle bekçisinin yargılandığı davada şikayetçi olan A.G.'nin R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasına dahil olduğu, bu soruşturmanın Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli Valisi Yavuz, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Kocaeli Valisi Yavuz, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntısı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı
        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntısı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı
        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı
        Kocaeli'de evde doğal gaz sızıntı; aynı ailden 4 kişi rahatsızlandı
        Kocaeli'nde işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
        Kocaeli'nde işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
        Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de 2 kişi gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı