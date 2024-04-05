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        Kocaeli'de müteahhit otomobilinde baygın bulundu, hastanede öldü

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilinin içinde baygın bulunan kentin tanınmış müteahhitlerinden Reşat Mamik (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:50
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        Kocaeli'de müteahhit otomobilinde baygın bulundu, hastanede öldü
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilinin içinde baygın bulunan kentin tanınmış müteahhitlerinden Reşat Mamik (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk incelemeye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Mamik’in kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

        Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak’ta meydana geldi. 41 RS 080 plakalı otomobilin direksiyon koltuğunda hareketsiz haldeki kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilin kapısını açtı. Polis ekibinin kontrolünde sürücünün kentin tanınmış müteahhitlerinden Reşat Mamik olduğu belirlendi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Mamik, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırdı. Mamik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İlk incelemelere göre; Mamik’in kalp krizi geçirmiş olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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