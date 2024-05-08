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        Yaya geçidinde cipin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada

        İZMİT'te, D-100 yan yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarptığı Esra A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:50
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        Yaya geçidinde cipin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
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        İZMİT'te, D-100 yan yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarptığı Esra A. (23) yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi D-100 yan yolunda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan M.K.E. (27) yönetimindeki 41 ARD 130 plakalı cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Esra A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Esra A. savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının, hastanede tedavisi devam ediyor. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde cipin yaya geçidinden geçen Esra A.'ya çarptığı ve kadının savrulduğu anlar ile sonrasında vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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