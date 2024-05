4 çocuk annesi 'aile meclisi' kararıyla 7 yıl önce öldürülüp, ormana gömülmüş

KOCAELİ’de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın (27), bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla ‘aile meclisi’ kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Polisin 3 ilde düzenlediği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.14 şüpheli ifadeleri sonrası serbest kalırken, kadının eşi N.Y. ile onun kardeşlerinin de aralarında olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2017 yılının Aralık ayında kadın sığınma evine yerleştirilip, bir süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten beri hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını belirledi. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler, kadına ulaşamadı. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.