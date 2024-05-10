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        4 çocuk annesi 'aile meclisi' kararıyla 7 yıl önce öldürülüp, ormana gömülmüş

        KOCAELİ'de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın (27), bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla 'aile meclisi' kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:10
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        4 çocuk annesi 'aile meclisi' kararıyla 7 yıl önce öldürülüp, ormana gömülmüş
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        KOCAELİ’de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın (27), bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla ‘aile meclisi’ kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Polisin 3 ilde düzenlediği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.14 şüpheli ifadeleri sonrası serbest kalırken, kadının eşi N.Y. ile onun kardeşlerinin de aralarında olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2017 yılının Aralık ayında kadın sığınma evine yerleştirilip, bir süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten beri hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını belirledi. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler, kadına ulaşamadı. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti.

        Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi N.Y.’nin kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı.

        Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Bu kapsamda 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

        3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

        12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        SORGUDA İTİRAF ETTİLER

        Şüphelilerin polisteki ifadelerinde Yıldıztan’ı ‘aile meclisi’ kararı sonrası Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Mahallesi’nde ormanda öldürdükten sonra gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Yıldıztan’ı eşi N.Y. ve onun kardeşlerinin öldürdüğü iddia edildi.

        Polis, şüphelilerin Güneş Yıldıztan’ı gömdüklerini söyledikleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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