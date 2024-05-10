Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince trafik kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla hazırlanan görselleri işlek cadde, sokak ve duraklar ile otogara asarak, yayaları ve sürücüleri bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobilde ölü sayısı 2'ye yük...
        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobilde ölü sayısı 2'ye yük...
        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'de konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'de konuştu:
        Bakan Tunç: Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa ya...
        Bakan Tunç: Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa ya...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı