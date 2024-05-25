Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Derince’de bulunan bir ilkokulun öğrencilerini 23 Mayıs’ta başka bir okula götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'de görevli Sinan Ata, kullandığı otobüsü yol üzerinde kaplumbağa görerek durdurdu. Araçtan inen Ata, kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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