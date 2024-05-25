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        Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

        KOCAELİ'da halk otobüsü şoförü Sinan Ata, kullandığı otobüsü durdurarak yol üzerinde kaplumbağayı ezilmemesi için yeşil alana bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:15
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        Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
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        KOCAELİ’da halk otobüsü şoförü Sinan Ata, kullandığı otobüsü durdurarak yol üzerinde kaplumbağayı ezilmemesi için yeşil alana bıraktı.

        Derince’de bulunan bir ilkokulun öğrencilerini 23 Mayıs’ta başka bir okula götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'de görevli Sinan Ata, kullandığı otobüsü yol üzerinde kaplumbağa görerek durdurdu. Araçtan inen Ata, kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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