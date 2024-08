Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paraları hemen buluveriyorsunuz (2)

'570BİN METREKARELİK ALANI TEMİZLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan ‘İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’ kapsamında çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum projeyle ilgili, "2022 yılında İzmit ziyareti esnasında karar verdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte başlattığımız ve bugün itibariyle 3.6 milyar liralık yatırım bedeliyle yürüttüğümüz proje kapsamında tam 570 bin metrekarelik alanı temizlemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 665 bin metreküp dip çamurunu Körfezimizin dibinden çıkardık ve atığını da burada kurutma işlemini yapmak suretiyle depolama sahasına naklettik. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 3 buçuk milyon metreküp dip çamurunu Körfezimizden temizlemeyeceğiz ki bu yaklaşık 330 bin kamyon. 330 bin kamyon dip çamurunu Körfezimizden alacağız ve burada kurutma işlemini yaptıktan sonra da atığı yine bertaraf etmek üzere depolama sahasına nakletmiş olacağız. Bu proje tamamlandığında buradaki oksijen miktarı artacak ve oradaki ekolojik yaşam daha önce belki büyüklerimizin bize anlattığı yeni balık türlerini görmeye başlayacağız" dedi.

Müsilaj ile mücadele kapsamında oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Bugün de eylem planımız kapsamında çalışmalarımız halen devam etmektedir. Hamdolsun geldiğimiz noktada Marmara Denizimiz, Körfezimiz emin olun bir önceki günden daha temiz durumdadır. Kötüye gidişatı hep birlikte bu yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte durdurduk ve durdurmaya devam edeceğiz. Biz üstümüze düşen sorumluluklarımızı yapıyoruz ama maalesef o gün protokole bağlı kalarak yapmaları gereken görevleri yapmayan belediyelerimiz var ve bu noktada Marmara Denizimizin temiz olması, hem insanımızın hem de buradaki canlı varlığının sağlığı ile ilgili bir konu. Yarın imza altına aldığımız bu projeleri ve burada sorumlulukları olan belediyelerimizi ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelerimiz emin olun bu aziz millete cevap veremezler. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz burada Marmara'nın, Körfezin temizlenmesi adına sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ancak diğer belediyelerimize baktığımızda maalesef tüm belediyeler olarak imzalanan protokollere uyulmamaktadır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediye başkanlarımız, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapmaları gereken işleri, almaları gereken sorumlulukları bir an önce alsınlar. Emin olun yarın bir müsilajla daha karşı karşıya kaldığımızda bu aziz millete cevap veremeyecekler. O yüzden kendilerine çağrımız bir an önce bu görevlerini yerine getirmeleridir" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE BAKANLIK OLARAK HAREKETE GEÇECEĞİZ'

Marmara Denizi Eylem Planı ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir bahanelerin arkasına sığmıyorsa eğer diğer belediyelerden de beklentimiz budur. Bu kapsamda vatandaşımızın can sağlığını, huzurunu ilgilendiren bu konuya ilişkin belediyelerden bir an önce o protokole uymalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Getirmedikleri takdirde vatandaşımızın can ve mal güvenliği adı altında biz de bakanlık olarak harekete geçeceğiz. Dolayısıyla bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeliler. Çünkü bu denizler, Marmara'mız bize emanet. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Eğer o gün protokole imza atıyorsak, bugün de bunun gereğini hep birlikte yapmak durumundayız. Beklentimiz belediyelerin bu sorumlulukları yerine getirmeleridir" dedi.