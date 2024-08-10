Bakan Kurum: Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paraları hemen buluveriyorsunuz (2)

'570BİN METREKARELİK ALANI TEMİZLEMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan ‘İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’ kapsamında çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum projeyle ilgili, "2022 yılında İzmit ziyareti esnasında karar verdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte başlattığımız ve bugün itibariyle 3.6 milyar liralık yatırım bedeliyle yürüttüğümüz proje kapsamında tam 570 bin metrekarelik alanı temizlemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 665 bin metreküp dip çamurunu Körfezimizin dibinden çıkardık ve atığını da burada kurutma işlemini yapmak suretiyle depolama sahasına naklettik. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 3 buçuk milyon metreküp dip çamurunu Körfezimizden temizlemeyeceğiz ki bu yaklaşık 330 bin kamyon. 330 bin kamyon dip çamurunu Körfezimizden alacağız ve burada kurutma işlemini yaptıktan sonra da atığı yine bertaraf etmek üzere depolama sahasına nakletmiş olacağız. Bu proje tamamlandığında buradaki oksijen miktarı artacak ve oradaki ekolojik yaşam daha önce belki büyüklerimizin bize anlattığı yeni balık türlerini görmeye başlayacağız" dedi.

'YAPMALARI GEREKEN GÖREVLERİ YAPMAYAN BELEDİYELERİMİZ VAR' Müsilaj ile mücadele kapsamında oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Bugün de eylem planımız kapsamında çalışmalarımız halen devam etmektedir. Hamdolsun geldiğimiz noktada Marmara Denizimiz, Körfezimiz emin olun bir önceki günden daha temiz durumdadır. Kötüye gidişatı hep birlikte bu yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte durdurduk ve durdurmaya devam edeceğiz. Biz üstümüze düşen sorumluluklarımızı yapıyoruz ama maalesef o gün protokole bağlı kalarak yapmaları gereken görevleri yapmayan belediyelerimiz var ve bu noktada Marmara Denizimizin temiz olması, hem insanımızın hem de buradaki canlı varlığının sağlığı ile ilgili bir konu. Yarın imza altına aldığımız bu projeleri ve burada sorumlulukları olan belediyelerimizi ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelerimiz emin olun bu aziz millete cevap veremezler. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz burada Marmara'nın, Körfezin temizlenmesi adına sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ancak diğer belediyelerimize baktığımızda maalesef tüm belediyeler olarak imzalanan protokollere uyulmamaktadır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediye başkanlarımız, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapmaları gereken işleri, almaları gereken sorumlulukları bir an önce alsınlar. Emin olun yarın bir müsilajla daha karşı karşıya kaldığımızda bu aziz millete cevap veremeyecekler. O yüzden kendilerine çağrımız bir an önce bu görevlerini yerine getirmeleridir" ifadelerini kullandı.

'BİZİ PARTİZANLIKLA SUÇLAYACAK EN SON KİŞİ EKREM İMAMOĞLU’DUR' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Bakan Kurum, "Bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Çünkü göreve geldiği andan itibaren partizanlık nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstermiş bir kişidir. Başta seçim meydanlarında kimseyi işten çıkarmayacağını ifade edip, bu sözleri verip ardından da Büyükşehir Belediyesine geldiğinde 10 binlerce kardeşimizi işsiz bırakmış olan kendileridir. Yine bugün baktığınızda İBB’ye işçi alımı noktasında ittifaklarının, parti örgütlerinin referansıyla süreci yürüttüklerini tüm İstanbul, tüm Türkiye bilmektedir. Yine belediye bünyesinde yapılan projelerde, yatırımlarda kendi yandaşlarına, kendi ittifak ortaklarına bu ihaleleri nasıl verdiğini tüm Türkiye, tüm İstanbul bilmektedir. O yüzden dönüp aynaya baksınlar. Partizanlık nasıl yapılıyormuş, aynada aslında onu net bir şekilde görecekler. Dolayısıyla bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi Sayın Ekrem İmamoğlu'dur ki kendileri bugün beni aradılar; projelerine, İstanbul'la ilgili yapılması gerekenlere ilişkin görüşme talep ettiler. Ben de memnuniyetle bunu karşılayacağımı ifade ettim ve telefonla bugün ulaşan, daha önce aradığında sorunlarını, problemlerini ileten kendisi değilmiş gibi hareket ediyor. Önce samimi olacaksınız. Önce milletinize doğruları söyleyeceksiniz. Sonra da eğer bir yanlışlık varsa, eğer bir hata varsa bunu ifade edebilirsiniz" dedi.

'SEÇİM MEYDANLARINDA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALARINA YÖNELİK ADIMLARI ATMALARINI TAVSİYE EDİYORUM' Polemikle, yalanlarla ve iftiralarla hiçbir zaman işlerinin olmayacağını söyleyen Bakan Kurum, "Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte 22 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı ayırmadık. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmedik. Hangi vatandaşımız bizden iş talep ettiyse, hangi vatandaşımız bizden hizmet beklediyse, bu hizmetleri anında götürmek için tüm arkadaşlarımızla birlikte gece- gündüz çalıştık. Biz burada Körfez temizliği yaparken, bize oy vermiş, vermemiş herkese hizmet edecek işlere adımı atıyoruz. 22 yıldır Kocaeli'de, İstanbul'da, Ankara'da bu hizmetleri yaparken kimsenin kimliğine bakmadık. O yüzden bizim işimiz çok. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bizim polemikle, yalanlarda, iftiralarda hiçbir zaman işimiz olmayacak ve bizi bu alana maalesef çekemeyecekler. Çünkü millet bizden iş, hizmet bekliyor. Biz, bir elimizde deprem bölgesini ayağa kaldıracağız, bir elimizde İstanbul'daki deprem dönüşümü için gerekli her türlü sorumluluğu alarak mücadelemizi edeceğiz. Bir Kocaeli'mizde Ağrı'mızda, Hakkari'mizde, Şırnak'ımızda, Diyarbakır'ımızda bu mücadeleye yine kararlılıkla birlikte devam edeceğiz. Kendilerini işlerine odaklanmalarını, işlerini, taahhütlerini ve seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmalarına yönelik adımları atmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE BAKANLIK OLARAK HAREKETE GEÇECEĞİZ' Marmara Denizi Eylem Planı ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir bahanelerin arkasına sığmıyorsa eğer diğer belediyelerden de beklentimiz budur. Bu kapsamda vatandaşımızın can sağlığını, huzurunu ilgilendiren bu konuya ilişkin belediyelerden bir an önce o protokole uymalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Getirmedikleri takdirde vatandaşımızın can ve mal güvenliği adı altında biz de bakanlık olarak harekete geçeceğiz. Dolayısıyla bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeliler. Çünkü bu denizler, Marmara'mız bize emanet. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Eğer o gün protokole imza atıyorsak, bugün de bunun gereğini hep birlikte yapmak durumundayız. Beklentimiz belediyelerin bu sorumlulukları yerine getirmeleridir" dedi.

'DEPREM GÜNDEMİ ÜLKEMİZİN TEK VE EN ÖNEMLİ GÜNDEMİDİR' Depremden etkilenen illere yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Bugün itibariyle 283 bin konutun şantiyesi 11 ilimizde başladı. Yaklaşık 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yılsonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve 2025 yılına geldiğimizde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda, deprem şehirlerinde 11 ilimizde evine girmemiş hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak ve bu anlayışla hep birlikte çalışmalarımızı ilk günkü motivasyonla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan İstanbul'da olası bir depremi bekliyoruz. Hep söylüyoruz, ‘pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz’ ve deprem gündemi ülkemizin tek ve en önemli gündemidir. Tek gündemidir. Nasıl iklim değişikliği bir milli güvenlik meselesiyse deprem de bir milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.