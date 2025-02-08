Kocaeli'de bir kadın eşini tabancayla öldürdü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.
Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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