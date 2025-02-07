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        Kocaeli'de 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:03
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        Kocaeli'de 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "tehdit" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. düzenlenen operasyonla ilçede yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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