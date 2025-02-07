Kocaeli'de 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "tehdit" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. düzenlenen operasyonla ilçede yakalandı.

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