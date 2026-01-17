AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.





Ortak Miras Tek Yürek Programı kapsamında kente gelen Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan İzmit Millet Bahçesi ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi.



Projeler hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bilgi alan Zorlu, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Zorlu, Büyükakın ile makamında bir araya geldi.



Zorlu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.



Kürşad Zorlu ve beraberindekiler, daha sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Tuncay Batı ile görüştü.



Zorlu, programı kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği'ne de ziyarette bulundu.













