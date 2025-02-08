Kocaeli'de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde boya deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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