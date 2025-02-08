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        Kocaeli'de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 03:00 Güncelleme: 08.02.2025 - 03:00
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        Kocaeli'de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde boya deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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